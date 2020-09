Apprenti en supermarché, une filière qui marche

Les entreprises peuvent désormais créer leur propre centre de formation. Cela représente une opportunité pour les supermarchés qui manquent cruellement de bras. Les difficultés à recruter concernent la majorité des métiers de bouche comme les bouchers, les charcutiers et les poissonniers. Au total, 80 000 postes sont à pourvoir actuellement dans la grande distribution.