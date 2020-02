Apprentissage : les entreprises peuvent développer leur propre centre

Même si le secteur de la coiffure se porte bien, les salons ont de moins en moins de personnel et de postulants pour l'apprentissage. En tout, près de 7 000 postes sont à pourvoir partout dans le pays. L'ouverture du centre de formation de L'Oréal représente une aubaine pour le secteur. Celui-ci forme des apprentis coiffeurs avec au programme : de la coiffure, mais aussi de l'anglais ou de la gestion, avec un bac+3 à la clé. A terme, 150 élèves doivent être formés chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.