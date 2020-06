Après 145 ans d'existence, la sucrerie de Toury met la clé sous la porte

C'est la fin de 145 ans d'histoire à Toury (Eure-et-Loir). L'usine de sucrerie de la commune va définitivement fermer en automne. En cause : l'effondrement du cours du sucre. Les 128 salariés ont tenté de sauver l'entreprise en produisant du gel hydroalcoolique mais cela n'a pas suffi. Une situation dramatique pour les employés, les habitants mais aussi tout le village, car l'usine rythme la vie économique de la localité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.