Après 25 ans d'absence, le marché de Pégomas renaît

Bons produits, rencontres, convivialité.... le marché de Pégomas est de retour alors qu'il n'existait plus depuis 25 ans. Malgré le temps couvert, les clients se pressent dans les allées. Au fil des stands, les paniers se remplissent et tous font connaissance entre eux et avec les commerçants. Pour savourer les produits de la région, rendez-vous jeudi prochain sur le marché. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.