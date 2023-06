Après 36 jours d'orages, enfin l'accalmie !

Le temps est encore gris ce vendredi matin, mais Anne est sereine, aucun nuage à l'horizon. Mais tout ça est derrière nous. Anne en profite pour s'occuper de son potager. Dans le centre-ville de Montauban, le parasol retrouve sa fonction première, mettre les gens à l'ombre. Ce vendredi, ces touristes visiteront la ville sans risques d'interruption. Les Montalbanais, eux, en tenues plus légères, profitent enfin d'un café en terrasse. "On a eu beaucoup de pluies, d'orages et on a hâte de retourner en terrasse avec des copains", témoigne une habitante. Ginette aussi est confiante : "C'est fini les orages non ?". Elle peut sortir sa marchandise sans aucune protection. Dès cet après-midi, la chaleur est de retour. En bonne commerçante, Ginette nous a déniché l'accessoire indispensable pour ces prochains jours, un chapeau. Il fera 31 degrés à Montauban ce week-end, alors c'est parfait ! TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.M. Lucas