Après Ciaran : des dégâts encore trop visibles

Pour des élagueurs, les interventions s'enchaînent depuis six mois. Leur carnet de commandes est complet jusqu'à novembre. Aujourd'hui, les traces de la tempête Ciaran sont toujours visibles dans de nombreuses forêts bretonnes. À Logonna-Daoulas (Finistère), plusieurs arbres se sont effondrés pendant la tempête sur la maison d'Hélène et Alan. "L'arbre est tombé et s'est retourné, puis est entré dans la salle à manger. C'est la pire des choses qui m'est arrivé dans la vie", raconte ce dernier. Les dégâts sont estimés à 110 000 euros, pris en charge en totalité par leur assurance. Le couple est en attente du chantier prévu cet été. Ils attendent aussi le rétablissement de leur ligne téléphonique et Internet. À plusieurs kilomètres de là, la gérante d'un hôtel-restaurant a aussi été touchée par la tempête. L'assurance a remboursé en grande partie les dégâts. Mais au 1er novembre prochain, elle mettra fin au contrat de Charlotte. La gérante cherche toujours une nouvelle compagnie d'assurance. Dans l'Hexagone, les dégâts des tempêtes Ciaran et Domingo auraient coûté 1,3 milliard d'euros. TF1 | Reportage M. Pirckher, T. Lagoutte