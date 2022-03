Après deux ans de crise, les mariages reprennent

Dans cette boutique de robe de mariée, Sarah Robert cherche la plus belle tenue pour le grand jour. Son compagnon a fait la demande pendant le premier confinement. La célébration aura lieu dans quelques semaines. Ils ont dû patienter deux ans pour se dire oui. Pendant la crise sanitaire, beaucoup de couples ont repoussé leurs projets de mariage. Désormais, ils se rattrapent. "Le carnet se remplit tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un appel pour un rendez-vous d'essayage. Beaucoup de mariages de dernière minute aussi", explique Monika Misiraca, gérante du showroom Mannda Jolie Bride. Après deux ans d'activité en dents de scie, chez ce traiteur, la demande concernant les mariages est très forte. Mélanie Marton fait partie des futures mariées persévérantes. Elle a déjà dû reporter deux fois le plus beau jour de sa vie. Chez ce loueur de salle, on est en plein préparatif pour le premier mariage de la saison. La demande est telle que certaines célébrations vont se faire pendant la semaine. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly