Après la crise agricole, premiers contrôles des étiquettes

Dans ce supermarché de Grand-Quevilly (Seine-Maritime), ces inspectrices vont contrôler l'origine des produits du rayon fruits et légumes. D'abord, ce choux annoncé français. Pour le vérifier, direction la réserve du magasin. Le légume est bien français, produit dans la Manche, tout est en règle. Mais en regardant dans les stocks, l'une des inspectrices tombe sur des paniers anti-gaspi. Seul rappel à l'ordre ce mardi matin : "même avec tout ce qui est promotionnel et anti-gaspi, il ne faut pas qu'on perde la traçabilité de l'origine des produits ; il faut que l'information donnée aux consommateurs soit la bonne". La semaine dernière, dans un autre supermarché, le grossiste avait falsifié les étiquettes. Celui-ci risque une pratique commerciale trompeuse, donc c'est au maximum 300 000 euros d'amende. Et pour le directeur, il y a éventuellement de la prison. Le made in France se fait vendre, alors les marques n'hésitent pas à en abuser, quitte parfois à tromper les consommateurs qui n'ont pas l’œil rivé sur les étiquettes. TF1 | Reportage J. Roux, C. Nieulac, N. Clerc