Après la grêle, les carrossiers sont débordés

Chez ce garagiste, c'est un défilé permanent d'automobilistes sinistrés. La grêle a ravagé des centaines de voitures dans le Béarn et les dégâts sont importants. Certains véhicules ont été très touchés. Pour Eric Orloff, les réparations vont prendre des semaines. Première étape : commander, réceptionner et trier les pare-brise par dizaine. "Il va falloir que je trouve à quoi ça correspond, quel client, quelle voiture et ne pas me tromper", confie Eric. Une chose est sûre, beaucoup de travail l'attend. Dans cet autre garage, situé à quatre kilomètres de là, on prépare les devis pour la carrosserie. "Il y a deux méthodes, c'est soit le débosselage, c'est-à-dire qu'on repousse les impacts depuis l'intérieur, ou alors on va venir tout poncer, tout remettre à niveau", explique Dylan Navarro, mécanicien à Boeil-Bezing (Pyrénées-Atlantiques). Mais avec une trentaine de voitures à réparer, ce mécanicien avoue que le timing sera un peu compliqué. Compte tenu des délais, à la veille des congés d'été, certains partiront en vacances avec un pare-brise neuf, mais une voiture toujours bosselée. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, J. Gardet