Après la libération d'otages, un regain d'espoir pour les familles

Des retrouvailles silencieuses et des larmes de joie. Les ex-otages retrouvent leurs familles et leurs proches dans les couloirs de l'hôpital, des moments d'intimité attendus depuis 246 jours. Quelques minutes après son évacuation de Gaza par hélicoptère, Noa Argamani, la quatrième otage, arrive à son tour à l'hôpital. Elle est avec son père, une journée de fête pour toute la famille. La joie d'un côté, le choc de l'autre. Dans le quartier du marché de Nousseirat, l'assaut des militaires israéliens pour sauver les otages a détruit les deux maisons dans lesquelles ils étaient en captivité. Un voisin raconte : "Il y a eu des tirs intenses dans toutes les directions. Une personne, qui était en bas de le magasin, est morte de ses blessures". Des frappes aériennes et une opération commando qui auraient fait 94 morts, dont des enfants, et plus de 100 blessés selon le Hamas. À Tel Aviv, des manifestations pour le cessez-le-feu rassemblent chaque samedi soir des milliers de personnes. À l'heure actuelle, 120 otages sont encore retenus par le Hamas, sans que l'on sache combien sont encore en vie. TF1 | Reportage L. Romanens