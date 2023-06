Violences après la mort de Nahel : le risque de la contagion

Des voitures calcinées par dizaines jonchent les rues de Nanterre (Hauts-de-Seine), ce jeudi matin. Ce sont les traces d'une nuit encore plus violente que la précédente. Pendant des heures sans interruption, il y a eu une pluie de mortiers d'artifice. Les policiers sont visés, forcés de reculer au milieu des voitures en feu, aux quatre coins de la cité Pablo Picasso. Les tirs visent également les camions de pompier venus en nombre pour éteindre les incendies qui se multiplient. Face au groupe de jeunes, ici cagoulés, les camions de CRS se déploient et les policiers répliquent. Les violences urbaines ont dépassé Nanterre. Plusieurs villes d'Île-de-France ont connu la même nuit, notamment Torcy (Seine-et-Marne) et Bezons (Val-d'Oise). À Fresnes (Val-de-Marne), une dizaine d'individus a tenté de s'introduire dans le centre pénitentiaire sans y parvenir. Les commissariats ont particulièrement été visés. Ceux de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) et de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) ont été incendiés. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Guénais, A. Ponsar