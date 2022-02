Après la polémique, l’aéroclub de Poitiers fait le plein

Pour Médéric, élève pilote depuis deux ans, apprendre à voler était justement un rêve d'enfant. Un rêve qu'il a pu concrétiser dans cet aéro-club à Poitiers malgré l'opposition de la maire à cette pratique en mars dernier. Daniel Audebert est instructeur depuis quinze ans. la décision l'avait choqué. "Les rêves de gosses pour moi c'est quelque chose de sacré. La plupart des gens que je connais, les pilotes professionnels ou amateurs, c'est des rêves de gosses qu'ils ont eu et qui les ont motivé", dit-il. Mais surprise ! Depuis ces propos polémiques, le nombre d'inscriptions a explosé dans le club. La liste d'attente pour les baptêmes de l'air continue de s'allonger. Une avalanche de témoignages, de soutien et de dons a même permis de compenser les subvenions. Pour faire face à la demande, le club va bientôt acheter un septième avion et un instructeur supplémentaire vient d'être recruté. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Schely