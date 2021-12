Après la tempête Alex, le parc du Mercantour face à un chantier colossal

Il faut désormais des véhicules tout-terrain pour remonter les immenses cicatrices du Mercantour. L'eau a déchiré la forêt. Un an après la tempête Alex, ces jeunes en première au lycée de la montagne de Valdeblore accompagnent un responsable du parc national. Ici comme un peu partout, le chemin a été ravagé par la crue. Il a fallu le réaménager sur des centaines de mètres au-dessus du nouveau lit encombré de rochers. Sur les 550 kilomètres du sentier du parc, 160 ont été touchés. Près de 61 kilomètres sont même impraticables et dangereux. De nombreux vallons sont méconnaissables et doivent être rééquipés. La réhabilitation de tous les ponts et sentiers est estimée à 3,5 millions d'euros. Le parc n'a pas ses moyens financiers. Le Conseil départemental a ainsi pris le relais en quadruplant son aide habituelle. À part son immensité apparemment désertique, il y a effectivement urgence. Il faudra alors s'armer de patience : encore trois ans de chantier, et même dix ans, avant que les paysages ne retrouvent leurs apparences d'origine. TF1 | Reportage O. Santicchi, B. Hacala