Après la tempête, un si lent retour à la normale

Depuis deux jours, une habitante de Brest (Finistère) boit de l’eau en bouteille, car avec la tempête, celle du robinet est devenue imbuvable. Il n’y a plus d’eau potable dans certains foyers de la commune, quand d’autres n’ont toujours pas récupéré de réseaux mobiles et d'Internet. La seule solution pour Renan, un habitant de la ville, est d’emprunter la connexion d’un ami. Mais la situation commence à peser. "Dans notre quartier, (…), il n’y a plus d’électricité, plus de téléphone (…). C’est difficile à vivre", confie-t-il. Juste à côté, un fleuriste réussit tout juste à joindre sa maman. C’est un soulagement, car dans le secteur, les déplacements sont encore compliqués. Beaucoup de routes secondaires restent bloquées ; les voies ferroviaires aussi. Depuis la gare de Brest, ce vendredi matin, aucun train ne circule. Une Brestoise espérait pourtant rejoindre Paris. Le retour à la normale est encore très lent. Dans le Finistère, les habitants prennent leur mal en patience. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, P.F. Watras