Après la tornade, le quotidien toujours bouleversé

Faute de garderie, c’est dans le gymnase que les 150 élèves ont été regroupés pour leur rentrée. Des changements que les parents ont dû bien expliquer aux enfants. Le 23 octobre dernier, la tornade avait dévasté toute l’école primaire. Pendant deux semaines, les enseignants, la mairie et le département n’ont donc pas ménagé leurs efforts pour permettre aux enfants de reprendre les cours. C’est le cas de deux classes installées à la hâte dans des préfabriqués, dans la cour du collège. Cette première journée sera surtout l’occasion pour les enseignants de répondre à une multitude de questions. "Ça fait 20 ans que je suis à l’école de Conty et c’était un choc. Il y a plein de questionnements dans leur tête", confie l’un d’entre eux. En tout, 70 maisons avaient été endommagées par la tornade et quatorze familles relogées. Les dossiers sont désormais sur les bureaux des assureurs. En deux semaines, Conty a pansé ses plaies et l’heure est désormais à la reconstruction. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette