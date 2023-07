Après la tornade, l’heure des réparations

Une maison à ciel ouvert, le toit dans le jardin emporté par la force du vent. C'est aussi le cas chez le voisin. Une simple bâche fait office de toiture provisoire. Dans la commune de Montlebon, 2 000 habitants, une quarantaine d'habitations sont endommagées. Un long chantier commence pour les couvreurs. Des dizaines d'artisans s'arrêtent à chaque maison touchée pour proposer leurs aides. Certains ont fait beaucoup de route. Sur la place du village, l'église n'a pas été épargnée. Autre priorité, reloger les douze personnes qui ne peuvent plus vivre chez elles. Tout s'est passé en quelques minutes. Ce lundi, vers 11h30, des vents à plus de 200 km/h ont balayé la vallée du Doubs. Un retraité est sorti de sa maison, juste avant qu'elle ne s'effondre. Nous l'avons rencontré quelques heures après. Ce mardi matin, il vient constater les dégâts avec son fils. Tout est perdu. Il faudra plusieurs semaines pour nettoyer et réparer les dégâts. Ils sont estimés à plusieurs millions d'euros dans la commune. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin