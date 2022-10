Après la tornade, pourra-t-on tout reconstruire ?

Patrick Coulombel est un architecte de l'urgence. Son équipe a été appelée en renfort après la tornade. Depuis trois jours, ils évaluent les risques autour de chaque maison du village de Bihucourt. "La mission que l'on a, c'est de mettre en place un code couleur et des évaluations qui vont permettre aux gens de pouvoir rentrer chez eux, en faisant des interventions avec les services de pompiers qui sont ici en appui", confie-t-il. La couleur verte pour indiquer s'il y a peu de dégâts, orange si des travaux s'imposent, et rouge si la maison est inhabitable. La maison de Serge, un sinistré, vient d'être classée en orange. Son toit a été arraché et de l'amiante y a été découverte. La présence de ces experts le rassure. Sur la centaine de maisons visitées, un quart est classé en rouge. Des explosions au Liban aux cyclones aux Philippines, les experts sont habitués aux catastrophes naturelles de grande ampleur. Cependant, ils n'ont jamais vu cela dans la région. Leur connaissance de ces terrains dangereux aiguillent aussi le travail des pompiers. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman