Bruxelles : après la tuerie, des habitants sous le choc

À l'ouverture de cette école ce mardi matin, quelques parents se sont présentés, mais avec la boule au ventre. Le trajet entre la maison et la classe était très anxiogène, alors qu'un suspect était alors toujours recherché pour l'attent perpétré la veille au soir. Les autorités ont invité les Bruxellois à rester chez eux. Dans une entreprise, la moitié des salariés a été placée en télétravail, à la demande du responsable. Des contrôles ont eu lieu aux frontières, la sécurité des institutions suédoises a été renforcée, et les rues du centre-ville sont restées désertes une bonne partie de la matinée. Mais après l'arrestation et la mort de l'assaillant, beaucoup de Belges ont tenu à retrouver le cours de leur quotidien. "On est là pour travailler, on est là pour accueillir nos clients", affirme un restaurateur. Cette attaque résonne très fort dans le cœur des Bruxellois, et remonte les souvenirs douloureux des attentats de mars 2016. Les mesures de sécurité, placées au plus haut depuis cette nuit, seront maintenues jusqu'à ce mardi soir. TF1 | Reportage M. Fiat, L. Merlier, V. Lamhaut