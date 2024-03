Après l'attentat de Moscou, l'Ukraine en ligne de mire

Les Ukrainiens s'attendaient à une nuit de bombardements massifs. Dans le ciel de Kiev, des missiles russes sont interceptés par la défense anti-aérienne. L'attaque a été lancée depuis la région de Saratov vers Kiev et Lviv, à une cinquantaine de kilomètres de la Pologne. En tout, 18 missiles et 25 drones ont été abattus. Dans le même temps, la Pologne, membre de l'OTAN, a relevé son niveau d'alerte. Un missile de croisière russe a violé son espace aérien, des avions de chasse ont immédiatement décollé. Sans doute la première réponse du Kremlin pour se venger du prétendu rôle de l'Ukraine dans l'attentat de Moscou vendredi. Ce samedi, les accusations de Vladimir Poutine ont été vertement balayées par Volodymyr Zelensky. L'Ukraine, complice désigné de l'attentat de Moscou, et ce, alors que l'État islamique apporte une nouvelle preuve de son rôle dans le massacre du Crocus City Hall. Le groupe terroriste a publié sur son organe de propagande des images filmées par les assaillants. L'armée ukrainienne continue quant à elle de frapper des positions russes dans le port de Sébastopol, en Crimée, deux navires ont été touchés la nuit dernière. TF1 | Reportage H. Dreyfus