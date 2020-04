Après le 11 mai, 18 millions de personnes devront encore rester chez elles

En principe, le déconfinement doit débuter le 11 mai, mais pas pour tout le monde. Le Pr Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a recommandé mercredi devant le Sénat que les personnes à risques restent chez elles après cette date. Environ 18 millions de Français, âgés majoritairement de 70 ans et plus, en seraient concernés. A Tours (Indre-et-Loire), les réactions divergent face à cette perspective. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.