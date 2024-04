Après le décès d'un adolescent, Viry-Châtillon veut comprendre

Dans le plus grand silence, chacun dépose un mot, une fleur. Devant le collège de Shamseddine, l’adolescent de quinze ans tué vendredi, un professeur de français passe de longues minutes à se recueillir. La petite sœur de la victime est l’une de ses élèves. L’émoi et l’incompréhension ont gagné tous les habitants de Viry-Châtillon (Essonne). Où en est l’enquête aujourd’hui ? Cinq personnes sont en garde à vue : trois adolescents âgés de 17 ans, une adolescente de quinze ans et un homme de 20 ans. Les enquêteurs privilégient la préméditation puisque tous sont entendus de chefs d’assassinat et de violences en réunion. Jeudi, Shamseddine rentre chez lui, quand il est arrêté par plusieurs personnes cagoulées. Violemment frappé, il décède le lendemain à l’hôpital. Une cellule psychologique est ouverte tout le week-end. Les vacances scolaires ont commencé et les parents s’interrogent comment parler aux enfants traumatisés. TF1 | Reportage I. Bornacin, E. Lefebvre, L. Gorgibus