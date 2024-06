Après le déluge, les sinistrés sous le choc en Bourgogne

Entrer dans sa maison est une épreuve pour Pascal. À l'intérieur, difficile de se frayer un chemin. Plus rien n'est à sa place. Ce retraité trouve la force de nous montrer son jardin, devenu piscine. Trois voitures sont sous l'eau, sa grange menace de s’effondrer avec le courant. Les 500 habitants de Narcy (Nièvre) n'ont pas dormi. Depuis l'aube, ils s'entraident pour dégager les maisons, pendant que les employés municipaux s'activent pour rendre les routes praticables. Dans le café de Frédéric, on sort tout le matériel pour commencer le nettoyage. L'eau est partie, la boue recouvre le sol. Tout a été inondé en quelques minutes. Fabrice, le boulanger, a eu plus de chance. La boutique a pris l'eau, pas l'atelier. Ce vendredi matin, il se remet déjà à faire du pain. Plus au nord de la Nièvre, à Clamecy, un supermarché a été inondé ce jeudi soir. Les clients sont évacués. Une femme peine à tenir debout avec le courant. Les salariés nettoient depuis ce matin, il y a peu de dégâts dans les rayons. Le commerce pourra rouvrir demain. TF1 | Reportage I. Blonz, A. Blettery, G. Martin