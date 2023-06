Après le déluge, opération nettoyage

Ils travaillent depuis tôt ce lundi matin pour rendre cette rue de nouveau accessible. Dimanche en fin de journée, une coulée de boue est venue barrer cette route habituellement très fréquentée. C'est l'orage violent qui a provoqué ce glissement de terrain. Une pluie intense qui a transformé certaines rues du centre-ville en torrents. Il est tombé en à peine deux heures près de 50 millimètres d'eau sous la Ville rose, rendant la circulation très délicate comme ici, sur les berges du canal du Midi. La circulation a été également interrompue sur une ligne de métro pendant une heure. En gare Matabiau, les voyageurs avaient les pieds dans l'eau. Les Toulousains n'en croient toujours pas leurs yeux. Dans certaines rues, l'eau montait à 20, 30 et 40 cm. Ici, elle s'est écoulée dans le sous-sol de la préfecture. Il faudra des heures pour assécher ce parking. Une intervention de plus pour les pompiers qui ont passé la nuit dehors. Ces derniers vont rester en alerte. On attend de nouveaux orages sur Toulouse dès cet après-midi. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe