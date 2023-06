Sous-marin disparu : la fiabilité du "Titan" en question après la mort de ses occupants

Les débris du Titan se trouvaient dans l'obscurité des profondeurs. Le robot à l'origine de la découverte, parti depuis un bateau canadien, a pu filmer des morceaux du submersible à environ 200 mètres de l’épave du Titanic. Les autorités ont confirmé la mort des cinq passagers. Le pilote et président de l’entreprise propriétaire du Titan. Deux hommes d’affaires, un Britannique et un Pakistanais accompagné de son fils, ainsi que l’explorateur français, Paul-Henri Nargeolet. Sont-ils morts dès dimanche au début de leur plongée ? C’est en tout cas la version de nombreux spécialistes. À commencer par le réalisateur du film "Titanic", James Cameron. "Il y avait eu une forte détonation au moment où les communications avec le sous-marin ont été perdues. Je savais ce qui s’était passé", dit-il. Les regards sont désormais tournés vers OceanGate. Le Titan était-il suffisamment fiable ? Pouvait-il résister à de multiples plongées à des profondeurs extrêmes ? Paul-Henri Nargeolet en doutait lui-même, selon ses amis. Les occupants avaient, eux aussi, conscience du risque. Tous avaient dû signer une décharge de responsabilité. TF1 | Reportage J. Cressens, F. Fernandez