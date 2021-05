Après le gel, les maraîchers sous l'eau en Moselle

Les quelques rayons de soleil présents ce lundi matin n'y ont rien changé. Depuis deux semaines, c'est le même constat pour Vincent Neveux, maraîcher à Norroy-le-Veneur. Avec les carottes et les salades, les serres sont pleines. Impossible de planter quoi que ce soit dans les champs. Le retard s'accumule. "Il faut deux jours de beau temps pour que la terre soit suffisamment sèche en profondeur. À un moment donné, les légumes vont se retrouver en même temps, en gros volume, sur les étals. Et souvent, ça peut prédire une baisse des prix", confie-t-il. Près de 4 000 plants sont déjà stockés. Le temps presse. Pour éviter de les perdre, Vincent a dû trouver une stratégie. Il les a mis à l'ombre et au frais pour ne pas qu'ils poussent trop vite. À Peltre, à quelques kilomètres de là, la récolte de fraises a trois semaines de retard. Les gourmands doivent prendre leur mal en patience. Le manque de soleil et le froid bousculent le calendrier et la saveur de ces fruits. "On s'inquiète du soleil qui ne vient pas. Déjà, les premières, on sent qu'elles ont moins de sucre et moins de parfum", confie Vincent Tillement, maraîcher.