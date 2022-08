Après le Mali, Barkhane se redéploie au Niger

La France n'en a pas fini de patrouiller dans ce désert du Sahel. Chassée du Mali, c'est principalement au Niger que l'armée française concentre ses efforts. Une présence repensée, plus discrète et toute récente au sein de cette base militaire nigérienne. A Ouallam, à 80 km au nord de la capitale, des tentes ont été installées par les militaires français au début du mois de juillet. Un camp de base spartiate pour 300 hommes de la légion étrangère. "Le but n'est pas vraiment de durer. On restera autant de temps qu'on nous le dira", explique le capitaine Xavier. Le parking des blindés est presque vide. La plupart des fantassins sont en opération avec des militaires nigériens. Au Sahel, la philosophie de l'armée française a donc changé. Elle n'agira qu'en deuxième ligne pour aider les forces locales à combattre. Un soutien crucial pour ce pays qui est l'un des plus pauvres au monde. Dans cette région dite des Trois Frontières, gangrenée par les djihadistes, le Niger redoute le pire avec le départ des Français du Mali voisin. Son appel à la France est sans aucune ambiguïté. TF1 | Reportage E. Lefebvre, O. Cresta