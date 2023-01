Après le marché, les commerçants priés de nettoyer

À la fin du marché de Pessac, il reste beaucoup de déchets comme des cartons, des plastiques ou encore des restes de nourriture. Mais depuis peu, chaque commerçant doit désormais s'en occuper et ramener ses poubelles. Les containers pour déchets ne sont plus déployés sur la place du marché. Pour les contribuables, l'économie est conséquente. Elle est estimée à 50 000 euros par an. Et pour la conseillère municipale chargée de la question, c'est une manière de faire évoluer les pratiques. D'après Sylvie Vieu, le tri n'était pas fait ou pas suffisamment. "Si on veut changer la mentalité des uns et des autres, on doit les faire réfléchir eux aussi aux déchets qu'il génère", nous a-t-elle confié. Pour respecter les consignes, Alexia et sa mère pré-trient leurs déchets. Elles séparent les déchets alimentaires et les emballages. Et si certains commerçants arrivent à trier, c'est beaucoup plus compliqué pour d'autres. Et si beaucoup de commerçants semblent avoir pris le pli de repartir avec leurs poubelles, la question du traitement de leurs déchets reste toujours posée. TF1 | Reportage E. Braem, C. Arfel