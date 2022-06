Après le scandale Kinder, l’usine Ferrero d’Arlon rouvre

C'est une nouvelle que les 1 200 salariés de l'usine Ferrero attendaient avec impatience. Après la découverte de salmonelle dans les produits Kinder, la production est à l'arrêt depuis deux mois. Elle pourrait désormais reprendre dans quelques semaines. Selon un des salariés, "ça fait quand même un petit bout de temps que ça dure, alors revenir à la normale, ça va faire du bien au moral". Si l’optimisme est retrouvé, c'est parce que depuis deux mois, l'usine est nettoyé et désinfecté sans relâche. "En tant que société extérieure, on met tout en œuvre pour un redémarrage plus rapide. Tout a été démonté et refait de A à Z pour que l'usine reprenne normalement", témoigne cet homme. Une bonne nouvelle aussi pour les habitants et les activités dans le périmètre. Le plus important maintenant sera de retrouver la confiance des consommateurs. Plusieurs enfants étaient tombés malades après avoir consommé des produits Kinder. Une enquête menée par le parquet du Luxembourg est toujours en cours pour donner le feu vert définitif à une reprise de la production. TF1 | Reportage C. Eckersley, V. Ruckly