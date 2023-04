Après le scandale sanitaire, Buitoni ferme l'usine

La nouvelle est officielle. L'usine Buitoni ferme définitivement ses portes. Les salariés ne retiennent pas leurs larmes. Aucun repreneur ne s'est encore manifesté pour conserver les 140 emplois du site de Caudry. Ici, un an plus tôt, la bactérie Escherichia coli a été retrouvée dans des pizzas surgelées. Près de 56 enfants sont intoxiqués et deux d'entre eux décèdent. Après neuf mois d'arrêt, la production était repartie, mais d'après le géant Nestlé, propriétaire de l'usine, les pizzas ne se vendent plus. "La crise Buitoni ayant entraîné une chute drastique des ventes de pizza, le marché a ainsi chuté de 20% en un an", annonce le groupe. Tôt ce jeudi matin, la direction du groupe est entrée dans l'usine sous les applaudissements ironiques. À leur arrivée, le site avait été transformé en cimetière : des bougies et une croix pour chaque employé. Des pneus brûlés et ce tas de fumier en signe de protestation d'un avenir incertain. Aucun licenciement ne sera annoncé avant la fin de l'année. Les salaires seront versés jusqu'au 31 décembre 2023. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman, P. Humez