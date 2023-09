Après le séisme au Maroc, quelles sont les règles quand on souhaite annuler un voyage ? Le 13H à vos côtés

Après le séisme au Maroc, quelles sont les règles pour annuler un voyage ? Selon le code du tourisme, le voyageur a le droit d'annuler son séjour sans frais si les circonstances exceptionnelles et inévitables ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat. En clair, si les avions ne peuvent plus décoller, si les hôtels ne sont plus opérationnels, vous avez les droits d'annuler sans frais. Ici, le vol est maintenu, l'hôtel à Marrakech n'a pas été touché par le séisme. Pour cela, le syndicat des voyagistes a demandé "la plus grande souplesse commerciale". En pratique, les agences, les compagnies aériennes peuvent vous proposer des reports de votre voyage, des changements de destination, voire des annulations sans frais. Si on n'est pas d'accord avec ce que nous propose l'agence de voyage, d’abord, on ne manquera pas de rappeler à cette agence les recommandations de ce syndicat. On peut aussi faire appel au médiateur du tourisme et du voyage pour éviter une procédure devant le tribunal judiciaire. T. Coiffier