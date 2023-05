Après le Teknival géant, le village retrouve son calme

Cela fait cinq jours que les habitants n'avaient plus entendu ce son, celui des moineaux. Une quiétude retrouvée, qui leur a beaucoup manqué. "C'est bien pour nous que ça se termine" ; "On a été empêchés de dormir, le jeudi toute la nuit", témoignent des habitants. Derrière son comptoir, Jean-Pierre n'attendait que le départ des teknivaliers. "Moi, je suis content. Tout rentre dans l'ordre. C'est bien", lance-t-il. C'est une colère partagée par Jean-Claude, attaqué à la jambe par le chien de l'un des festivaliers. Mais il y a aussi de nouveaux adeptes de la musique techno. Une habitante s'est laissé convaincre. Ce lundi matin, les derniers festivaliers ont nettoyé le site. En champs en jachère, aucune culture n'a été détruite. Mais beaucoup de moyens ont été mobilisés, secouristes, gendarmes, et ouvriers... Ici, on se pose la question : qui va payer la facture ? Moins de 4 000 personnes sont encore présentes et devraient reprendre la route dans la journée. TF1 | Reportage M. Bajac, F. Maillard, N. Clerc