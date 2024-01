Après le vent en Bretagne : vigilance orange dans le Pas-de-Calais

Ce qui était particulièrement redouté dans le Pas-de-Calais commence à arriver. La pluie devrait s'intensifier ce dimanche après-midi alors que les sols sont déjà saturés d'eau. À Neuville-sous-Montreuil, les pompes sont en action, les bassins de rétention sont pleins et le niveau de la rivière La Canche augmente d'heure en heure. Cinquante à 80 millimètres de pluie sont attendus, des averses orageuses et intenses. Une fin d'année très humide dans le Nord et encore venteuse en Bretagne. Le vent a soufflé cette nuit jusqu'à 137 km/h par endroits. Au Conquet (Finistère), le maire s'est levé de bonne heure pour afficher une interdiction de se promener le long des côtes. Le danger est bien réel encore aujourd'hui. Cette nuit, la foudre a touché la tour de contrôle de l'aéroport de Brest, un grand nombre d'équipements sont endommagés. Résultat, les neuf vols prévus ce dimanche sont annulés. En tout, 3 800 passagers vont devoir trouver une autre solution, la reprise du trafic n'est, en effet, pas prévue avant mardi prochain. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Denniel, M. Fiat