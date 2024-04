Après le vide-grenier, le vide-maison... le vide-resto !

Ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas un vide-grenier comme les autres. Ici, on met les petits plats dans les grands, vous êtes dans la collection d'un restaurant. C'est l'occasion pour trois fois rien de changer de vaisselle, mais surtout de dénicher du matériel de chef que vous n'auriez jamais imaginé posséder comme cet autocuiseur XXL. Pierre dit adieu à ses deux restaurants et à la collection d'une vie. C'est la fin d'une histoire et le début d'une autre notamment pour cette pièce de musée à dix euros seulement. Dans ce village de Meurthe-et-Moselle, on vous fait aussi entrer dans l'histoire, celle des parents de François en maison de retraite. Leur vieille demeure est à vendre tout comme les objets d'une vie. Pour ce faire, les acheteurs doivent ouvrir les placards et fouiller les armoires pour y trouver cette balance à cinq euros ou ce chapeau à un euro. C'est bien connu, on ne repart jamais les mains vides. Les ventes comme celles de François Vautrin ou Pierre Pavy doivent se déclarer en mairie et sont possibles jusqu'à deux fois par an. TF1 | Reportage G. Charnay, L. Jeanson, V. Dietsch