Après l'éboulement, une piste à la place de la route

C'est le jour que tous ces automobilistes attendaient, mais pour inaugurer la piste, il faut un sésame. "C'est une autorisation pour signaler les personnes qui partent dans le premier convoi", explique Natacha, une habitante. Le départ se fait ensemble à heure fixe, 6h, 7h 15, ou 18h. Il faut rouler lentement, les graviers ne sont pas tout à fait stabilisés, mais Natacha est ravie. Après quinze minutes de conduite, à l'arrivée, les avis sont unanimes. Depuis plus d'un mois, un éboulement coupe la route principale. Les habitants sont obligés de faire un détour de près d'une heure sur une route étroite et sinueuse. Cette piste, aménagée par le département sur les terrains privés, désenclave enfin le village. Plus bas, les travaux vont bon train. Sur ce terrain très accidenté, les barres de huit mètres de long qui vont conforter la falaise doivent être hélitreuillées. Il faudra encore plusieurs mois pour tout dégager et reconstruire la route. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard