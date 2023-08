Après l'éboulement, une vallée au ralenti

Depuis l'éboulement de lundi, déviation obligatoire par le village de Saint-André (Pyrénées-Orientales). Une ruelle remplace désormais l'autoroute. Pour les chauffeurs routiers, le trajet a presque doublé. Pour rejoindre Turin depuis Lyon (Rhône), ils ne mettent plus 4h10, mais plus de huit heures de route. Dans un hôtel, un gérant attend toujours les livraisons de boissons et de produits surgelés, heureusement en camionnette. Le tunnel du Mont Blanc, qui devait être fermé lundi pour des travaux, pourrait rester ouvert pour faciliter la circulation de la population. Mais la voie ferrée est aussi coupée. C'est le début d'un long voyage pour une saisonnière. Certains vacanciers restent même bloqués en Italie. La montagne est encore instable. Ce mardi matin, la SNCF a inspecté les parois avec des drones, 40 mm de pluies sont attendues en ce jour. Ce qui pourrait fragiliser la roche, comme dimanche. Il semblerait que 3 000 mètres cubes de montagne menacent encore de se décrocher. TF1 | Reportage F. De Juvigny, M. Chaize, F. Marchand