Après les catastrophes, la galère des assurés

C'est un combat avec l'assurance qui dure depuis trois ans et demi. Endommagée par le séisme du Teil (Ardèche) en 2019, la maison de Joël est inhabitable. L'expert de l'assurance avait prévu des travaux, mais entre-temps, le plafond d'une pièce a cédé. Le chantier va donc coûter trois fois plus cher que prévu, mais l'assurance est depuis injoignable. Désemparé, Joël a demandé l'aide d'une association. Un bras de fer avec l'assurance, c'est aussi ce que connaît Hervé depuis cinq ans. Gravement fissurée, sa maison est aussi inhabitable. Sa commune a été reconnue en catastrophe naturelle pour la sécheresse de 2019, mais ces fissures sont antérieures à cette date et l'assurance refuse de l'indemniser. Il a saisi le tribunal. Ce spécialiste des assurances a créé une association pour venir en aide aux sinistrés. Principal conseil : faire sa propre évaluation des dégâts avec des devis avant même la venue des experts. Sachez enfin qu'après un gros sinistre, l'assureur a le droit de ne pas renouveler votre contrat. Une pratique qui reste marginale. Au Teil par exemple, sur les mille sinistrés, un seul a été contraint de changer d'assurance. TF1 | Reportage C. Blampain, O. Couchard