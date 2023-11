Après les crues, des machines pour sécher les maisons

Ils sont enfin installés. Ce sont trois des humidificateurs capables d'absorber jusqu'à 50 litres d'eau en 24 heures. Les murs de David Lemoine vont pouvoir commencer à sécher. "Il faut absolument passer par cette phase avant de remettre du placo et de réisoler les murs", explique-t-il. Six appareils loués 30 euros la journée ne servent qu'une fois l'eau évacuée des pièces. La chambre devra attendre encore un peu. David habite pourtant au milieu du marais de Saint-Omer (Pas-de-Calais). Il est encerclé par l'eau toute l'année. Mais cette fois, même les jardins ont été inondés. Les maisons ne sont accessibles qu'en barque. Alors, transporter les déshumidificateurs d'air a été toute une organisation. David Lemoine est venu chercher Philippe Coupleux et ses appareils de 50 kg chacun avant de repartir pour un trajet sur l'eau de 20 minutes. Il n'y avait plus d'électricité à l'intérieur. Il a fallu raccorder trois prises spéciales pour brancher les machines. Ils tourneront en continu pendant quatre à six semaines le temps de sécher toutes les pièces. TF1 | Reportage M .Debut, T. Chartier, A. Plaquet