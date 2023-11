Après les crues, quelles conséquences dans nos assiettes ?

Recouverts d'eau dans les champs, des céleris ont été ramassés un peu plus vite que prévu. L'intérieur commençait à noircir. Bientôt, ce maraîcher n'en aura plus sur son étal. Compréhensifs, les clients savent que certains légumes pourraient se faire rares et leurs prix pourraient augmenter. Mais d'autres producteurs ont été beaucoup plus touchés. Installé dans un marais, ce champ de poireaux a souvent les pieds dans l'eau. Mais c'est la première fois que Noël Michot, maraîcher, va ramasser sa production en barque. Il y aura moins de légumes chez les maraîchers. En Dordogne, c'est la production de carottes pour la cantine de l'école qui est menacée. Il y a 230 kilos à ramasser en urgence. La municipalité a appelé des bénévoles à l'aide. Habituellement, le maraîcher récolte ses carottes avec un tracteur. Mais le sol est trop boueux, tout doit être fait à la main. Les légumes de cette ferme permettent de servir 230 repas par jour. Grâce à ces volontaires, la quantité ne baissera pas cette année. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira, N. Forestier