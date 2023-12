Après les éboulements, Risoul enfin accessible

Une traversée inespérée pour Jérémie et ses amis. La route de Risoul (Hautes-Alpes) rouvre enfin après un chantier titanesque. Il y a trois semaines, la chaussée avait été emportée par un torrent. La station de Risoul se retrouvait coupée du monde. Jour et nuit, 30 ouvriers se sont relayés pour construire ce pont provisoire. Ce mercredi matin, c'est le soulagement. Dès l'aube déjà, il y a une file d'attente sur la route, entre saisonniers et vacanciers. "C'est le pont du salut, c'est le pont de la liberté", exprime un automobiliste. La station de ski reprend vie avec 1 000 saisonniers au travail. Dans les allées, un ballet de camions. Il faut livrer tous les commerçants en quelques heures car la saison démarre enfin. Ouverture de rideaux aussi pour ce restaurant après trois semaines d'inquiétude. Du côté des clients, on est aussi rassuré. Sur les pistes, les skis sont déjà chaussés. Ces vacanciers n'ont pas attendu. Ce sont les derniers préparatifs, plus de 15 000 touristes sont attendus pour les vacances de Noël. TF1 | Reportage S. Prez, F. Miara