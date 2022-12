Après les effondrements, l'inquiétude permanente à Lille

Depuis l’effondrement de deux immeubles près de sa boutique, Karine El Mokdad repère chaque anomalie sur ses murs. Par précaution, les pompiers sont appelés pour vérifier les fissures : pas de danger imminent ici. Dans le centre-ville, commerçants et propriétaires n’hésitent plus à solliciter les pompiers au moindre doute. Au détour d’une rue, nous croisons un camion appelé par la locataire d’un appartement. Ses fenêtres ne se ferment plus correctement. Une visite de contrôle est réalisée sous nos yeux, mais personne n’a souhaité s’exprimer. Des interventions aux pieds des restaurants et des artères les plus passantes de Lille, du jamais-vu à la veille des fêtes de fin d’année. Pour comprendre ces effondrements, il faut retourner aux origines de la ville. Lille est bâtie sur d’anciens marais, une rivière traversait son centre. Les bâtiments reposent sur des pilotis de bois. Immergés dans l’eau, ces pieux restent intacts depuis des milliers d’années. Mais aujourd’hui, il faut pomper la rivière souterraine pour éviter d’inonder les parkings en sous-sol. L’eau baisse, et à l’air libre, ces pilotis se dégradent. La solution serait de remettre de l‘eau dans certains canaux souterrains pour éviter que les pieux continuent de se fragiliser. TF1 | Reportage M. Debut, T. Joire, T. Chartier