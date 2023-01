Après les fêtes, la seconde vie des coquilles d'huîtres

Dans cette déchetterie, il règne encore comme un petit air de réveillon. Beaucoup sont ceux qui y viennent pour déposer des coquilles d'huître pour les recycler. "Depuis qu'on sait que ça recycle, on vient systématiquement ramener nos coquilles". Si les coquilles proviennent majoritairement des huîtres, il y en a aussi toutes sortes de coquillages. Jusque-là, les coquilles étaient traitées comme des ordures ménagères classiques et finissaient dans l'incinérateur. Pourtant, non seulement, elles ne brûlent presque pas, elles demandent aussi une maintenance très importante au niveau des fours. Avec quatre tonnes récoltées en moyenne après les fêtes, les coquilles sont ensuite acheminées dans un site de transformation. Réduites en poudre et mélangées à des déchets biodégradables et à des végétaux, elles sont valorisées au bout de plusieurs mois en composte pour les agriculteurs locaux. Ces coquilles peuvent aussi servir avec des gravats pour faire du remblai sur les bords de route. Certains les utilisent même aujourd'hui pour réaliser des tenues de surf. TF1 | Reportage C. Parédés, E. Sarre