Après les fortes pluies, il faut sauver les carpes

Contrairement aux apparences, ces hommes ne sont pas dans un étang de pêche, mais dans un champ. Et cette association n’est pas en train de pêcher, mais de sauver des carpes sauvages bloquées sur place depuis les inondations d’il y a deux semaines. "L’eau qui reste dans la cuvette, elle s’évapore, elle surchauffe et les poissons commencent à mourir", explique Christian Klein, président de l’AAPPMA Hœrdt-Bietlenheim (Bas-Rhin). La rivière voisine a débordé de 1,20 mètre, piégeant des carpes et des brèmes, des espèces précieuses pour la biodiversité. Ce jour-là, pêcheurs et bénévoles s’activent pour sauver la cinquantaine de carpes qu’il reste. La gadoue dans ces champs favorise leur reproduction qui débute au mois de mai. Au moment de la remise à l’eau, l’opération demande un peu d’habileté pour adapter les carpes à la différence de chaleur entre l’eau sur les champs et celle de la rivière. Depuis le début de ce sauvetage, plus de 250 poissons ont pu être sauvés. TF1 | Reportage K. Yousfi, É. Shings