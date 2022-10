Après les incendies, du bois gratuit en Gironde

Il y en a des cargaisons entières, des coffres de voiture remplis à ras-bord. "Ça fait six fois qu'on vient. On a coupé du chêne et du bouleau. C'est essentiellement ce qu'il y a là et ça nous fera le bois de chauffage pour 2023 - 2024", témoigne une habitante. Ces troncs ont été coupés et débités pendant l'incendie du mois de juillet. Il s'agissait alors de réaliser d'immenses pare-feux face à la progression des flammes, un bois gratuit pour les habitants des communes voisines de la forêt de La Teste-de-Buch (Gironde). En temps normal, et depuis la fin du Moyen Âge, c'est dans le massif que les bénéficiaires de la forêt usagère pouvaient aller ramasser du bois. Ce qui est désormais impossible. Les troncs ont donc été mis à la disposition des habitants aux bords de la route. C'est une opération qui permet aux habitants de profiter encore de la tradition de se chauffer au bois, vieille de 500 ans. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux