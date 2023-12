Après les inondations, les fêtes malgré tout

Tout faire pour que ce 25 décembre ressemble à un vrai Noël. "Ça met de la joie au cœur de les voir si contents... malgré qu'on ne soit pas dans notre maison", déclare une mère de famille. Cette famille loge dans un appartement mis à disposition par des amis. Leur maison est inhabitable. L'eau s'est retirée, mais il a fallu jeter le parquet et les plinthes abîmés. Certaines pièces n'ont pas d'électricité. Pour l'instant, il faut assécher, surtout les murs. Il faudra plusieurs mois de travaux avant de pouvoir revenir. La famille réfléchit désormais à mettre la maison en vente. Un peu plus loin, Geneviève se prépare à revenir ce mardi dans sa maison. Elle a fêté Noël en avance, il y a une semaine, lorsqu'elle logeait dans sa famille. Aujourd'hui, elle va finir de tout nettoyer pour pouvoir réaménager. Mais elle redoute de devoir vivre une nouvelle crue. Les bassins de rétention sont pleins, les champs sont inondés. L'hiver n'est pas passé. Les habitants rentrent chez eux petit à petit avec l'espoir de fêter le Nouvel An au sec. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux