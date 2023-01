Après les inondations, les pieds dans la boue

La boue recouvre tout le sol d'une maison où l'eau est montée à plus de 20 cm. Les dégâts sont énormes, Pascal a tout perdu. "Le frigidaire, la machine à laver, le sèche-linge, beaucoup de meubles et la literie,... tout a pris l'eau", se désole-t-il. Plusieurs maisons de ce petit village ont été inondées, mais la voirie a également été touchée. Des équipes sont venues de Calais pour nettoyer au plus vite. "Le but c'est de désengorger les fils d'eau", explique Hervé Quiquet, responsable propreté espaces publics. A 20 km de là, dans un autre village, la Hem est sortie de son lit lundi, inondant plusieurs maisons. Ce mardi matin, le niveau de l'eau est descendu mais l'angoisse est toujours là. "Hier, on n'était pas très rassuré, j'allais à l'école prendre les enfants. C'était la panique", "je pense qu'à l'avenir on va encore en avoir car la Hem n'est pas très large, il faut que l'eau passe quelque part", témoignent les habitants. C'est la troisième inondation en quinze jours ici. Les habitants vont pouvoir souffler dans les dix jours à venir, puisqu'aucune précipitation n'est prévue. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas