Après les orages, des cultures dévastées

De nombreux dégâts ont été constatés après les orages qui ont frappé les Pyrénées-Orientales. Des pluies violentes et de la grêle ont détruit des récoltes et des serres. Certains agriculteurs ont tout perdu. Des vitres n'ont pas résisté devant la force des grêlons de la taille d'une balle de tennis. Ce jeudi matin, cet agriculteur fait le tour des dégâts avec son assureur. La serre est très endommagée, il espère sauver ses légumes. Sur 8 000 mètres carrés, 1 000 mètres carrés de vitres ont été brisés. Impossible de récolter actuellement, il est trop dangereux de rester. Le verre peut tomber à tout moment. L'orage de mardi soir a surpris par sa grande violence. Les grêlons ont ravagé une centaine d'hectares de vignes. Sur une parcelle, Alain a tout perdu. Cet orage arrive au plus mauvais moment. Ce vigneron devait vendanger la semaine prochaine. La récolte de cette année est presque entièrement perdue et les dégâts sur la vigne sont tellement importants que la récolte de l'année prochaine est elle aussi compromise. TF1 | Reportage A. Erhel, J. V. Molinier