Après les orages, des entreprises à l’arrêt

Moins de dix minutes d'orage ont suffi pour mettre à mal cette entreprise. Toiture perforée, plafonds effondrés, les ateliers sont méconnaissables. Mais depuis dimanche, les douze salariés n'ont pas chômé. Objectif : nettoyer et faire place nette au plus vite. Un élan de solidarité sans failles depuis plus de 48 heures, réconfort précieux pour Franck Thivel, le directeur. La société ne devrait pas pouvoir reprendre ses activités avant plusieurs semaines. Le fondateur de l'entreprise, aujourd'hui retraité, est venu lui aussi donner un coup de main en collant des plaques de bitume sous la toiture. Dans cette autre entreprise de cosmétiques, de nombreux salariés se relayent sur les toits. "C'est notre usine, donc il faut la sauver. On est là depuis tout le week-end et on a fait tout ce qu'on a pu", lance l'un d'eux. Soulagement ce mardi matin, l'activité a pu reprendre à 30% de ses capacités. Après deux jours à l'arrêt complet, il a donc fallu s'adapter. Les contrôles électriques de chaque machine vont se poursuivre durant plusieurs semaines. Dans l'agglomération de Vichy (Allier), près de 3 000 interventions de pompiers ont été recensées depuis deux jours. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes