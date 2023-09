Après les orages, des tonnes de bois mort à évacuer

Sur les bords de la Galaure ce mardi matin, on s'active. Lundi, il est tombé plus de 20 centimètres d'eau, et rapidement, les bois charriés par le courant sont venus s'entasser devant ce pont de pierre. Déjà trois bennes ont été remplies. Dix camions avaient commencé à évacuer lundi soir. Un problème se pose aujourd'hui, le cours de la rivière est inversé, rendant difficiles les opérations de nettoyage. La Galaure suit son cours sur une cinquantaine de kilomètres à travers la Drôme et l'Isère. Avec la sécheresse, les bois ont cassé facilement sous la pluie, malgré un entretien des rives assuré par la communauté de communes. Pourtant, sur les berges, les habitants s'interrogent ce matin sur la provenance des bois. Dans cette commune de 4 000 habitants, cette retenue de bois fait parler et fait remonter des souvenirs. Impossible de le quantifier, mais le bois récupéré n'est pas perdu. L'opération devrait durer toute la journée pour que la Galaure s'écoule à nouveau normalement. TF1 | Reportage O. Couchard, E. Nappi