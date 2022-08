Après les orages, la Corse peut-elle sauver sa saison ?

La vie reprend son cours à Sagone. Quatre jours après la tempête, retour des touristes sur la plage. Pourtant, il est difficile de ne pas voir les traces laissées par l’orage. Dans ce restaurant, il a fallu reconstruire à la hâte. Le toit envolé a été remplacé par une bâche. "Aujourd’hui, il faut tout reconstruire, il faut tout refaire", affirme Valérie Boizard, restauratrice. Rouvrir au plus vite et tourner la page. Mais pour ces Marseillais arrivés dimanche, pas question d’annuler leur séjour. Ailleurs, sur le site, les travaux de réparation et de déblayage sont encore en cours. "On est en train d’enlever toutes les souches qui sont restées et qui encombrent encore la chaussée et les allées du camping", confie le directeur de camping. Priorités : sécuriser les lieux, rouvrir les parties du camping les plus touchés et continuer d’aider les sinistrés. Les vacances reprennent tant bien que mal, mais le répit pourrait être de courte durée. Des orages sont annoncés ce lundi après-midi. TF1 | Reportage B. Guenais, T. Fribourg, B. Rey