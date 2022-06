Après les orages, le temps des réparations et des assurances

Une nacelle, des artisans et des tuiles neuves, voilà ce que réclament ce lundi de Pentecôte des centaines d'habitants de Vichy. Dans ce quartier, l'orage de grêlons a dévasté toutes les toitures. Seulement, ces couvreurs manquent de bras pour réparer : "on essaie de faire au mieux, mais on ne peut pas être partout... on est deux, donc on ne peut pas tout faire". Aux abords de Vichy, obtenir un rendez-vous est presque impossible. Cet Auvergnat a tenté à maintes reprises... en vain. Devant l'ampleur des dégâts, certains assureurs ont ouvert exceptionnellement leurs agences. Un soulagement pour tous les sinistrés. Et à chaque rendez-vous, les mêmes consignes : faire en sorte de ne rien toucher, prendre des photos et faire un devis de réparation pour une estimation approximative des dommages. Dans les prochains jours, de nouveaux orages sont annoncés. Pourtant, les professionnels font déjà face à une pénurie des matériaux. TF1 | Reportage N. Chiesa, C. Olive